Bani pe bandă rulantă: Organizațiile de creditare nebancară au încasat 700 milioane lei din dobânzi și comisioane

Fostul președinte al băncii ruse „Eurofinance Mosnarbank" și fugar din Rusia, Vladimir Stolyarenko, a devenit noul proprietar al unor apartamente de lux în New York, achiziționate de la miliardarul Valeri Kogan, coproprietarul aeroportului „Domodedovo", potrivit The New York Post. Apartamentul, situat la etajul 10 al faimosului hotel Plaza, în stil „Versailles extrem", are o suprafață […]