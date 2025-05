(video) „Când am ajuns la iaz am găsit doar hainele”. Mama fraților care s-au înecat la Volintiri, distrusă de durere: Afară era frig, nu știu cum s-au hotărât să intre în apă

12:10

Misha Miller a strălucit la Cannes, dar nu pentru un rol într-un film, ci pentru a-și revendica un loc special în lumea influenței digitale. Artista a fost premiată în cadrul WIBA Awards 2025 (World Influencers and Bloggers Awards) cu distincția “Singer of the Year”, la categoria Most Influential Personalities in Social Media World.