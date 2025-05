Canal 5, amendat cu zeci de mii de lei pentru „difuzarea de publicitate politică în favoarea lui Ilan Șor și a Blocului „Pobeda””

18:00

Actrița Deborra-Lee Furness a depus oficial cererea de divorț de fostul ei soț, Hugh Jackman, la aproape doi ani după ce aceștia și-au anunțat despărțirea, scrie Can Can. Furness, care are doi copii adoptați împreună cu actorul din Wolverine, a primit o „pensie alimentară consistentă”, potrivit unei surse care a spus că nu va exista nicio „dramă” odată cu încheierea căsniciei lor, care a durat 27 de ani.