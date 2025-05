Actori turci, condamnați la închisoare

06:10

Free Tours Chișinău organizează turul pietonal „Chișinăul lui A.S. Pușkin” /Parcul central, lângă monumentul poetului /ora 18:00/. Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale organizează Quizul #100 /Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 5… The post IPN | Agenda culturală | 26 mai appeared first on ipn.md.