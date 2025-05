Automobile noi pentru structurile teritoriale de asistență psihopedagogică

06:10

Se joacă spectacolul pentru copii „Legenda unei inimi bune” /Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” /ora 11:00/. Are loc evenimentul „Între raft și cititior: o discuție publică despre meseria de librar”… The post IPN | Agenda culturală | 28 mai appeared first on ipn.md.