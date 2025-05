Moldova pregătește reglementări pentru protecția muncii casnice

13:10

Consiliul Uniunii Europene a adoptat un regulament de instituire a „Acțiunii de Securitate pentru Europa” (SAFE), un nou instrument financiar al UE care va ajuta statele membre să investească în producția industrială de apărare prin… The post UE crește cheltuielile de apărare. Noul instrument financiar are un buget de 150 mlrd euro appeared first on ipn.md.