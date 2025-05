Ion Munteanu și-a scris demisia din funcția de procuror general, însă cererea nu a fost încă depusă la CSP

12:20

Circa 6000 de elevi, cu vârste de 15-16 ani, au particitat la studiul ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2024, realizat în Republica Moldova de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în perioada 15 aprilie-30 mai 2024. Specialiștii ANSP au colectat date comparabile privind consumul de alcool, tutun, droguri și alte […]