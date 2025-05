Criză pe șine! Transportul de mărfuri a deraiat cu 30%, iar cel de pasageri cu 33%

17:10

Pentru prima dată de la lansare, aplicația Telegram, fondată de Pavel Durov, a încheiat anul 2024 pe plus, obținând un profit net de 540 milioane de dolari, potrivit The Financial Times, care citează o prezentare internă adresată investitorilor. Veniturile companiei, cu sediul în Dubai, au explodat până la 1,4 miliarde de dolari, față de doar […]