Ploi puternice pe întreg teritoriul țării. Ce temperaturi ne așteaptă săptămâna viitoare

În perioada 18-29 mai 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) are onoarea de a găzdui vizita delegației Universității de Stat din Carolina de Nord (North Carolina State University – NCSU), SUA, desfășurată în cadrul proiectului „Exchange Speaker Program: North Carolina State University – Technical University of Moldova with the participation of other universities", finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova. Acest parteneriat valoros se bucură de susținerea deplină a rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, care încurajează dezvoltarea relațiilor internaționale și consideră că asemenea inițiative contribuie semnificativ la internaționalizarea învățământului superior tehnic.