Mihai Popșoi și omologul bulgar Georg Georgiev au participat la inaugurarea sucursalei Universității „Angel Kanchev” din Ruse, la Taraclia

Rusia are un plan clar de refacere a URSS și nu va renunța decât atunci când va fi înfrântă pe câmpul de luptă, atenționează fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. R. Moldova are o șansă reală de a deveni parte a Uniunii Europene către 2030, iar cerințele Bruxelles-ului vor fi ajustate la anumite realități, inclusiv privind dosarul transnistrean, consideră avocatul care a reprezentat grupul Ilașcu la CEDO. În ceea ce privește retragerea trupelor și munițiilor rusești, R. Moldova trebuie să aibă propriul dosar, iar în acest sens Chișinăul are aliați sinceri, ca Bucureștiul și Uniunea Europeană, a subliniat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean, de la Radio Chișinău.