Curs valutar, 25 mai 2025: euro costă 19 lei și 61 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 36 de bani

Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca națională a Moldovei pentru astăzi 25 mai 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 61 de bani sau cu 2 bani mai mult decât ieri. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană are valoarea de 41 […] Post-ul Curs valutar, 25 mai 2025: euro costă 19 lei și 61 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 36 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.

