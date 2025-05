Lipsa progreselor în negocierile comerciale între SUA și UE – Trump a anunțat că din 1 iunie va impune tarife de 50% pentru blocul comunitar

12:50

O nouă tentativă de a aproba bugetul Capitalei pentru anul 2025 a eșuat astăzi. Consilierii municipali s-au reunit în ședință după ce au decis să ia o pauză până marțea viitoare. Chiar și așa, primarul Ion Ceban a declarat că toate proiectele sunt în desfășurare și că municipalitatea are suficiente resurse financiare. Între timp, PSRM ... Aprobarea Bugetului Chișinăului pentru 2025, pus pe pauză – Primarul Ion Ceban: Toate proiectele sunt în desfășurare, iar municipalitatea are suficiente resurse financiare