Ultima oră! Cei doi șefi de la Vamă, reținuți pentru mită, au fost plasați în arest preventiv

12:10

Kris Jenner, de nerecunoscut la 69 de ani! Mama imperiului Kardashian a făcut furori pe Instagram după ce a apărut cu un look care i-a derutat chiar și pe fanii fideli: „Credeam că e Kim care se dă drept Kris!” — a spus unul dintre ei. De la coc elegant și ținute masculine, la o față care pare „relucrată” de același chirurg care a întinerit-o și pe Lindsay Lohan, Kris stârnește controverse: e magie, bisturiu sau doar… un filtru foarte bun?, scrie Can Can.