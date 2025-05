ANSA a dat start controalelor de evaluare a taberelor de vară pentru copii

15:30

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că nu are intenția de a candida din nou la președinție, dar țara are nevoie de o nouă constituție.El a declarat despre acest lucru într-o conversație cu jurnaliștii la întoarcerea sa din Ungaria.„Nu am nicio intenție să fiu reales sau să candidez din nou. Ne interesează doar cum putem îmbunătăți reputația țării noastre. Turcia se schimbă, l