Donald Trump Jr. nu exclude o candidatură la președinția SUA: „Această chemare există”

15:00

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat marți, 21 mai, la deschiderea oficială a evenimentului „Bucharest Leaders’ Summit: The Path to 5.0. From Vision To Reality”, organizat la București. Evenimentul, desfășurat între 21 mai și 16 iunie, reunește peste 400 de lideri și experți din instituții internaționale, din cadrul Parlamentului și Guvernului […] Articolul Anca Dragu, la București: Moldova își consolidează angajamentul pentru integrarea europeană apare prima dată în DemocracyMD.