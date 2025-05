Dispute pe piața cărnii de porc // Producătorii acuză manipulare, procesatorii avertizează că prețurile ar putea crește

15:40

Ministrul român al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost ales președinte interimar al Partidului Social Democrat (PSD) din România, în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Politic Național al PSD, informează Digi24.Pe ordinea de zi a ședinței se mai află decizia privind intrarea la guvernare sau trecerea în opoziție.Sorin Grindeanu declara, în urmă cu mai puțin de doi ani, că funcția de președinte PSD nu i se potrivește: „Eu nu am foarte multă răbdare de a interacționa cu problemele care nu sunt neapărat vitale pentru bunul mers al lucrurilor în România. Nu am fost niciodată un bun ascultător, în nicio funcție pe care am avut-o. Am avut predecesori ai mei, pe anumite funcții care erau pe post de psiholog”.