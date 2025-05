Votul prin corespondență s-ar putea extinde în patru țări. Care sunt ele

15:15

În cadrul celei de-a 34-a Reuniuni Anuale a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care are loc în perioada 13-15 mai 2025 la Londra, maib a fost premiată în prestigiosul program TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year” în categoria Prima Tranzacție Verde. Aceste premii celebrează băncile emitente care în ultimul an au sprijinit cu succes pentru prima dată o tranzacție verde de anvergură. Сообщение Maib premiată de BERD pentru Prima Tranzacție Verde în cadrul programului TFP 2024 „Green Trade Deal of The Year” появились сначала на #diez.