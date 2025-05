Vladimir Bolea: Incidentul de la Durlești confirmă că este crucial să avem construcții care corespund până în cel mai mic detaliu la toate normele legii

06:40

Un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) evidențiază impactul negativ al muncii în ture asupra sănătății musculare, sugerând că aceasta accelerează procesul de îmbătrânire. Cercetătorii de la King's College London au descoperit că celulele musculare au propriile ceasuri circadiene, esențiale pentru menținerea masei și funcției musculare. Aceste ceasuri biologice intrinseci reglează […]