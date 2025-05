Căușeni: O femeie a murit și alte două persoane transportate la spital în unui grav accident

06:50

Fosta ambasadoare a SUA în Ucraina Bridget Brink, care a demisionat din funcție în luna aprilie, după aproape trei decenii în serviciul diplomatic al Statelor Unite, explică, într-un op-ed publicat ... Post-ul Emoționant. De ce a decis fosta ambasadoare a SUA în Ucraina să plece din funcție: „Timp de trei ani, am ascultat poveștile, am văzut brutalitatea și am simțit durerea familiilor ale căror fiice și fii au fost uciși și răniți” apare prima dată în Unica.md.