Ce sunt petele negre de pe roșii

Poliția Republicii Moldova informează că, de la începutul anului conducătorii auto aflați sub influența alcoolului sau drogurilor au comis 32 de accidente rutiere, în urma cărora 4 persoane au decedat, iar altele 34 au fost traumatizate. În aceeași perioadǎ, intervenția promptă a polițiștilor a prevenit 2051 de posibile tragedii cauzate de șoferi aflați sub