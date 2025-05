Sâmbătă cu ploi pe întreg teritoriul țării. Vreme instabilă în weekend

19:00

Pericol pe strada Sofia din Bălți: sub stratul de asfalt s-a format o gaură de peste 40 de metri cubi. Zona este îngrădită Oamenii din zonă vorbesc despre apele uzate ar fi cauzat formarea acestei găuri de sub asfalt „De la apele uzate, apa a curs, la noi aici este zonă industrială, de aceea se […]