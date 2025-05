Apelul Irinei Vlah către partidele de opoziție: PAS va încerca din nou, la parlamentare, să deseneze peste hotare rezultatul necesar 

11:40

Irina Vlah, Presedinte al Partidului Republucan Inima Moldovei spune ca oricare alta forma de prezentare a raportului de activitate a Guvernului decat prezentarea in Parlament, este incalcare a Legii. Astazi activistii partidului au protestat la Guvern, pe motiv ca Guvernul Recean nu a mers in Parlament la 25 aprilie pentru a prezenta Raportul, asa cum … Articolul VIDEO: Irina Vlah: Raportul Guvernului trebuie prezentat in Parlament apare prima dată în BreakingNews.