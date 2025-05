(live) Ceremonia de tragere la sorți a UEFA Futsal Under 19 EURO 2025, în direct, la Chișinău

19:10

Angela Stafii, doctor în filosofie, a făcut portretul psihologic al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. „Are un soi de încăpățânare bună, perseverență, este disciplinată, are mult curaj. Pe partea cealaltă, are anumite căderi, din care nu poate ieși. Este instabilă emoțional, dar ea are voie să aibă instabilități, căderi, e normal. Nu are voie să aibă neclaritate”, a punctat Angela Stafii, în cadrul emisiunii Puterea a patra de la N4.