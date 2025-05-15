GUVERNATOAREA BNM, ANCA DRAGU, A PARTICIPAT LA REUNIUNEA ANUALĂ A BERD DE LA LONDRA
Infotag, 15 mai 2025 19:30
GUVERNATOAREA BNM, ANCA DRAGU, A PARTICIPAT LA REUNIUNEA ANUALĂ A BERD DE LA LONDRA
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PARLAMENTUL EUROPEAN PROPUNE FINALIZAREA VERIFICĂRII LEGISLAȚIEI ÎN CONTEXTUL ADERĂRII MOLDOVEI LA UE ȘI DESCHIDEREA NEGOCIERILOR PRINCIPALE ÎN LUNILE URMĂTOARE # Infotag
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8 mai 2025
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REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE AU SCĂZUT SUB 5 MILIARDE DE EURO PENTRU PRIMA DATĂ DIN 2023 # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL S-A FAMILIARIZAT CU STAREA AEROPORTULUI DIN MĂRCULEȘTI, ÎNAINTEA MODERNIZĂRII ACESTUIA # Infotag
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7 mai 2025
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MOLDOVA ȘI UCRAINA AU EFECTUAT O OPERAȚIUNE A POLIȚIEI COMUNĂ, CONFISCÂND 12 KG DE DROGURI ÎN VALOARE DE 6 MILIOANE DE LEI # Infotag
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6 mai 2025
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VIITORUL FINANŢELOR PE PIEŢELE ÎN CURS DE DEZVOLTARE VA FI DISCUTAT ÎN CADRUL UNEI CONFERINŢE ORGANIZATE DE BNM ÎN PARTENERIAT CU BĂNCILE CENTRALE DIN FRANŢA ŞI ROMÂNIA # Infotag
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2 mai 2025
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