AEROPORTUL CHIȘINĂU A DESERVIT 388,1 MII DE PASAGERI ÎN LUNA APRILIE - CU 60% MAI MULT DECÂT CU UN AN ÎN URMĂ

Infotag, 7 mai 2025 13:00

AEROPORTUL CHIȘINĂU A DESERVIT 388,1 MII DE PASAGERI ÎN LUNA APRILIE - CU 60% MAI MULT DECÂT CU UN AN ÎN URMĂ

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