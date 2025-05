Țările UE își dau acordul pentru un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizați și doi moldoven

06:00

Dexonline a modificat luni seară fereastra de tip „pop-up” care întâmpina utilizatorii site-ului, după ce Biroul Electoral al Sectorului 5 a decis eliminarea mesajului anterior în care erau întrebați dacă îl votează pe Nicușor Dan. Noul mesaj are întrebarea „Rămâne cum am stabilit… bine?”, iar utilizatorilor care aleg varianta „nu” sunt întorși la mesajul anterior și [...] Articolul Dexonline a scos mesajul de întâmpinare pro-Nicușor Dan, la decizia Biroului Electoral, dar l-a înlocuit cu o aluzie: „Rămâne cum am stabilit… bine?” apare prima dată în DISINFO.MD.