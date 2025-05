UE va aștepta săptămâna aceasta progrese către o încetare a focului în Ucraina înainte de a impune sancțiuni Rusiei, susține cancelarul german Friedrich Merz

19:05

În perioada 15–18 mai 2025, muzeele din Republica Moldova se alătură instituțiilor culturale din întreaga lume în celebrarea Zilei Internaționale a Muzeelor și a Nopții Europene a Muzeelor, sub egida Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM). Potrivit Ministerului Culturii, evenimentele din acest an se desfășoară sub genericul „Muzeele modelează viitorul”, reflectând deschiderea muzeelor către inovație, digitalizare și dialog cu publicul.