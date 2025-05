Portul Giurgiulești, extins pe arii naturale protejate? Planul retras revine sub altă formă

13:30

Pe 3 mai, hai să facem #Pădureacurată! Hai s-o eliberăm de ambalaje, sticle, obiecte din plastic și alte deșeuri. Campania de salubrizare a pădurilor din toată țara va avea loc și în acest an. Este organizată de Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva” și Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Data: 3 mai Locația: la alegere, pe harta salubrizărilor Este […] Articolul #Pădureacurată! Campania de salubrizare a pădurilor din toată țara va avea loc și în acest an apare prima dată în Ecopresa.