Imaginea UE în percepția cetățenilor din Moldova. Op-ed de Tatiana Cojocari

12:40

De astăzi, 9 mai, șapte bănci din Moldova sunt incluse oficial în Registrul participanților la sistemul de plăți SEPA. Acest lucru reprezintă un progres și un pas decisiv în procesul… The post 7 bănci moldovenești, incluse de azi în registrul participanților la sistemul de plăți SEPA appeared first on ipn.md.