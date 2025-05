IPN | Agenda culturală | 11 mai

10:40

Moldova face un pas decisiv spre integrarea europeană. Astăzi la Chișinău a fost semnat Acordul pentru Planul de Creștere, un document ce trasează direcția strategică de dezvoltare a Moldovei pe… The post Acordul pentru Planul de Creștere, semnat de premierul Dorin Recean și eurocomisara Marta Kos appeared first on ipn.md.