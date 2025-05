„Când auzi femei spunând că se îngrașă de la aer, să nu le crezi” – Coregrafa Nicoleta Fiodorov povestește cum a reușit să slăbească 55 kg

12:20

«JAZZ'n Chișinău International Festival», eveniment organizat de AO Muzart, va avea loc în perioada 10 -12 iunie 2025, la Chișinău, în incinta „Palatului Republicii". Festivalul cuprinde un program multidimensional în cadrul căruia cei mai îndrăgiți artiști din țară si formațiile invitate din SUA, Cuba, Franța, Polonia, Lituania, Ucraina, România, Moldova vor prezenta publicului creații muzicale deosebite. Program: 10.06 "Gaude Project" quintet (Polonia) "KJ Collective" quintet (Lituania) 11.06 "Heart Cave project" trio (Romania) "Cuban Latin Jazz" quartet (Cuba/ Polonia/ Ucraina) 12.06 Grégory Privat (Franța) (pian, clape & voce) PREMIERA! "Community of Arts" (SUA/ Polonia/ Moldova) Jessy Simpson – tobe (SUA) Taras Bakovskyi – sax /Ion Varlan- bass (Polonia) Valeriu Culea (clape, lider), "Jazz'n Chisinau" Violeta Botezatu, Mihaela Handuca (voce) Prețul biletelor: Zona A – 400 lei Zona B – 300 lei Zona C – 250 lei În ziua evenimentului: Zona A – 500 lei Zona B – 400 lei Zona C – 300 lei Pachet TRIO (pentru toate trei zile de eveniment) – 700 lei Vă așteptăm cu mare drag la Festival. Pentru mai multe detalii despre eveniment, accesați pagina noastră de Facebook și Instagram: https://www.facebook.com/jazzn.chisinau/ https://www.instagram.com/chisinau_jazz/