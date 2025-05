Copii și Juniori. AF Radu Rebeja-LIMPS a devenit campioană în Liga Națională U15, ediția 2024/25

15:40

Astăzi, directorul executiv al Administraţia de Stat a Drumurilor, Ștefan Popa, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul de reabilitare a străzii Independenței din or. Sîngerei, faza II, cu scopul de a evalua mersul și stadiul actual al lucrărilor. Menționăm că proiectul, care are o lungime de 6,47 km, se află în prezent la […] Post-ul Directorul executiv al ASD, în vizită de lucru pe șantierul de reabilitare a străzii Independenței din or. Sîngerei apare prima dată în Provincial.