Ordonanța „Trenuleț” va fi corectată. Ce schimbări vor fi introduse

Acum un an pe site-ul #diez a apărut o rubrică nouă – Studiez în România. Rubrica este destinată tinerilor care studiază sau și-ar dori să studieze la liceele și universitățile din România. Timp de un an, Studiez în România a adunat peste 140 de articole, dintre care 20 sunt interviuri cu elevi și studenți, 12 sunt ghiduri pentru studenți și liceeni, iar restul sunt știri și reportaje despre sistemul de învățământ românesc și moldovenii care s-au remarcat în țara vecină. Mai nou, am publicat și o anchetă, iar acum, când rubrica împlinește un an, îți spunem care sunt rezultatele cu care ne mândrim.