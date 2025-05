Un diamant albastru de 10 carate, estimat la 20 de mln de dolari, va fi scos la licitație la Geneva

13:00

Unii oameni au o mutație genetică rară care le permite să se simtă complet odihniți după doar 4 ore de somn, în timp ce majoritatea oamenilor au nevoie de cel puțin 8 ore de somn, conform unui studiu publicat la 5 mai în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), transmite vineri Live Science. […] Articolul O mutație genetică rară permite unor oameni să fie în formă după doar 4 ore de somn apare prima dată în SafeNews.