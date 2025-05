IPN | Agenda culturală | 10 mai

17:50

Comisia Europeană a transferat Ucrainei un miliard de euro în cadrul unui program mai amplu de ajutor economic. Tranșa este a patra la număr din asistența macrofinanciară destinată statului ucrainean… The post Comisia Europeană a transferat Ucrainei un miliard de euro din activele rusești înghețate appeared first on ipn.md.