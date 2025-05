Caz de spionaj al Ungariei în Ucraina

13:20

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, alături de alte două partide, organizează de Ziua Victoriei un marș. Coloana va porni de la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și se va deplasa la… The post Marșul de Ziua Victoriei va fi fără drapele de partide, Vlad Batrîncea appeared first on ipn.md.