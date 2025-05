(video) „Ca la nuntă”. Limuzină, baloane și multe flori: Cum au fost întâmpinate Victoria și Melinda-Ioana Roșca de la maternitate

17:10

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal pe Mihaiță, adolescentul de 14 ani, se vrea din nou primar. Acesta, fiind singurul învinuit pe dosar, candidează din nou, la funcția de primar al localității la alegerile locale noi din 18 mai. Familia adolescentului, răpusă de durere, de un an și două luni caută să facă dreptate pentru fiul lor. „A fost un an nu numai plin de durere, dar și greu de-l trăit, căci a fost un an când s-au amânat multe ședințe de judecată. Ciochină vine în instanță râde, glumește”, a delcarat Raisa CIurel, mama lui Mihaiță pentru ZDG.