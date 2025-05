Igor Grosu:”La 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, să ne gândim cât de fragilă poate fi pacea”

12:00

Un asteroid de dimensiunea unui stadion trece pe lângă Terra vineri, 9 mai, și poate fi urmărit în direct într-un stream difuzat de The Virtual Telescope Project, transmite Space.com. Asteroidul (612356) 2002 JX8 are diametrul estimat de 290 de metri, conform NASA și nu prezintă absolut niciun risc de coliziune. Canalul de YouTube al proiectului The Virtual