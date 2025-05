Meteo, 8 mai 2025: ploile nu contenesc, iar temperatura aerului va fi sub media perioadei

17:30

Mă numesc Anna… și sunt mamă pentru patru copii. Dar astăzi, vă scriu cu genunchii zdrobiți și inima făcută bucăți, pentru unul singur: băiețelul meu, Maxim. Are doar 9 ani… și trăiește pentru a doua oară coșmarul numit CANCER. Când Maxim avea doar 3 ani, mi-a fost smulsă lumea de sub picioare. Un cuvânt pe […] Post-ul Are doar 9 ani… și trăiește pentru a doua oară coșmarul numit CANCER. Să-l ajutăm să învingă boala… apare prima dată în Observatorul de Nord.