Schimbări la vârful Ministerului Finanțelor: Alina Certan demisionează. Victoria Cujbă, numită șefă la control financiar de Stat

12:30

Pentru prima dată, Republica Moldova va fi gazda unui eveniment internațional de amploare dedicat tehnologiilor financiare, organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței. Conferința, cu titlul „New Technology for Old Markets”, va avea loc pe 19 septembrie 2025 la Chișinău, în format hibrid, reunind experți […] Articolul Republica Moldova găzduiește primul său eveniment internațional dedicat tehnologiilor financiare: „New Technology for Old Markets” apare prima dată în Vocea Basarabiei.