Ion Ceban: „Chișinăul va marca atât Ziua Victoriei, cât și Ziua Europei pe 9 mai”

11:30

Donald Trump a declarat că administrația sa „analizează atent” posibilitatea de a intenta un proces împotriva cotidianului The New York Times, pe care îl acuză de amestec, inclusiv în procesul electoral. „Times ar trebui să dea socoteală pentru comportamentul potențial ilegal”, a scris miercuri Trump pe rețeaua sa, Truth Social. El a amintit și despre alte […] Articolul Trump anunță posibile acțiuni legale împotriva New York Times: acuză amestec în alegeri apare prima dată în DemocracyMD.