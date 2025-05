Alertă Cod Galben: Furtuni și grindină lovesc Moldova astăzi!

16:50

Pilotul britanic de Formula 1, George Russell (27 de ani), membru al echipei Mercedes-AMG Petronas, se numără printre proaspeții deținător de Mercedes-AMG ONE. Hypercarul cu motor preluat din F1 a fost înmatriculat cu o plăcuță personalizată de Monaco și a fost etalat pe străzile Principatului. Un Hypercar de Top: Specificațiile Mercedes-AMG ONE Mercedes-AMG ONE este […] Articolul (video) George Russell și-a primit hypercarul Mercedes-AMG ONE. A optat pentru o plăcuță personalizată apare prima dată în Autoblog.md.