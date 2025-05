Cât de mult crește consumul de combustibil dacă mergi cu geamurile deschise: Diferențele reale la viteze mari

11:10

Gina Pistol, soția interpretului Smiley și vedetă tv în România, are acum tot ce și-ar fi putut dori. Se bucură de succes pe plan profesional, are o familie frumoasă și o casă de vis. Totuși, puțini știu cum arată locuința în care a copilărit aceasta. Mai mult decât atât, mătușa vedetei a făcut o serie de dezvăluiri despre momentele în care soția lui Smiley era mică, scrie Can Can.