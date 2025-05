Autoritățile vor să interzică colaborarea profesorilor cu organizațiile care atentează la independența Moldovei

10:45

În noul sezon al podcastului sexplicații vorbim despre drepturile pe care le au și provocările cu care de confruntă persoanele din comunitatea LGBTQ+ din Republica Moldova. În cel de-al doilea episod am discutat cu Elvira Drangoi, activista romă pentru drepturile omului, care în perioada adolescenței a înțeles că e lesbiană. Elvira ne spune despre procesul de coming out și când a înțeles că părinții au acceptat-o așa cum este. De asemenea, am vorbit cu psihologa Olesea Enachi, care lucrează inclusiv la Centrul Comunitar 151 – un spațiu unde persoanele din comunitate pot apela pentru suport psihologic gratuit. Olesea ne spune despre cum se pot pregăti persoanele pentru coming out, dar și cum putem să-i susținem pe cei dragi în acest proces.