Vlad Filat: „Libertatea presei moare nu de la întrebări incomode, ci când nu mai are voie să le pună”

Președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, atrage atenția opiniei publice și a partenerilor internaționali asupra degradării continue a standardelor democratice în Republica Moldova, într-un an electoral decisiv.„Acel moment când vocea VP J.D. Vance sună bine și la Chișinău, nu doar la București. Pentru că democrația nu crește în copaci, vorba lui Dorin Tudoran, iar o presă băgată colăcel sub burta puterii devine servitoarea ei, nu câinele de pază al interesului public. Și pentru că campaniile agresive ale unor armate de troli, plătiți din bani infracționali și clientelă politică, nu ajută statului de drept. Alegeri libere și corecte, fără folosirea resurselor administrative în scopuri electorale – acesta este dezideratul Nr. 1 în Republica Moldova în acest an. Regret nespus că SUA nu are Ambasador la Chișinău, care ar trebui să traducă acest mesaj veleităților locale”, a declarat Igor Munteanu.Liderul CUB a reiterat că: -presa trebuie să fie liberă, nu controlată politic;-resursele administrative trebuie protejate de uz electoral abuziv;-statul de drept trebuie apărat de manipulare, corupție și interferență digitală organizată.Coaliția pentru Unitate și Bunăstare cere autorităților să asigure un proces electoral corect și echitabil, în care fiecare cetățean să aibă acces la informație veridică, iar partidele să beneficieze de tratament egal.„Sprijinul și vigilența partenerilor internaționali este esențială pentru garantarea acestor principii”, a mai spus liderul partidului.