Vezi care sunt cele mai prietenoase și mai neprietenoase orașe din lume

17:10

Ce am făcut în 2024? Cum a crescut audiența noastră, ce am realizat în redacție, ce provocări am avut și ce planuri avem pentru 2025? Toate acestea se regăsesc în Raportul de activitate al Observatorului de Nord pentru anul 2024, care a fost publicat în subsolul site-ului nostru observatorul.md. Documentul reflectă eforturile și rezultatele echipei […] Post-ul Observatorul de Nord a publicat raportul de activitate pentru anul 2024 apare prima dată în Observatorul de Nord.