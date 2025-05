Vreme caldă, dar instabilă în weekend: prognoza meteo pentru 3–5 mai în R. Moldova

07:15

În fiecare an, pe 1 Mai, milioane de oameni din întreaga lume celebrează Ziua Internațională a Muncii, o sărbătoare dedicată solidarității între lucrători, drepturilor sociale și eforturilor colective depuse pentru un trai decent. De-a lungul timpului, această zi a căpătat valențe multiple – de la proteste pentru condiții mai bune de muncă, până la un simbol al relaxării și timpului petrecut în natură. De unde vine semnificația zilei de 1 Mai? Originea Zilei Internaționale a Muncii se regăsește în mișcările sindicale din Statele Unite ale Americii, în special în protestele de la Chicago din anul 1886, când muncitorii au cerut ziua de muncă de 8 ore. În urma acestor manifestații, unele dintre ele soldate cu victime, 1 Mai a fost recunoscut treptat ca zi dedicată muncitorilor în multe țări de pe glob. Astăzi, este o zi legală de odihnă în peste 80 de țări și rămâne un prilej de reflecție asupra condiției lucrătorilor, dar și a progreselor făcute în domeniul drepturilor muncii. Cum este marcată ziua de 1 Mai în Republica Moldova În Republica Moldova, 1 Mai este în primul rând o zi liberă, în care oamenii aleg să se bucure de natură, să iasă la iarbă verde, să organizeze picnicuri sau grătare în familie sau cu prietenii. Tradiția ieșirilor în aer liber este una puternic împământenită, iar zonele de agrement devin, an de an, principalele puncte de atracție în această zi. Autoritățile vin anual cu apeluri la responsabilitate, îndemnând cetățenii să respecte regulile de siguranță, fie că e vorba de aprinderea focurilor, de supravegherea copiilor sau de păstrarea curățeniei în spațiile verzi. Poliția Națională și Inspectoratul pentru Situații de Urgență desfășoară acțiuni de patrulare și prevenire, pentru ca această zi să fie una sigură și lipsită de incidente. Între relaxare și reflecție Chiar dacă pentru mulți 1 Mai este o ocazie de evadare din cotidian, rămâne important să nu uităm esența acestei zile – recunoașterea importanței muncii, a celor care contribuie zilnic la dezvoltarea societății, indiferent de domeniul lor de activitate. Este o zi în care putem spune „mulțumesc” lucrătorilor – de la profesori, medici și agricultori, până la muncitori în construcții, curieri sau angajați în retail – care, prin eforturile lor, mențin funcțională societatea.