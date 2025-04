(VIDEO) Construcția Liniei Vulcănești–Chișinău avansează: 70% din traseu acoperit și peste 130 de piloni asamblați

10:40

Parlamentul Republicii Moldova va găzdui etapa finală a celei de-a VI-a ediții a jocului intelectual „Cunoaște-ți Parlamentul". Evenimentul se va desfășura pe 2 mai și va reuni peste 40 de participanți din toată țara, care își vor testa cunoștințele și abilitățile în cadrul mai multor probe intelectuale. Competiția este dedicată elevilor și tinerilor și are […]