Alexandra Mîrca, bronz la European Grand Prix 1st Leg Antalya

13:00

Luptătorii moldoveni au cucerit patru medalii la turneul internațional “Memorialul Liova Vardanian”, care a avut loc la Erevan. Gabriel Ojog (74 kg) și Marius Retco (79 kg) au obținut medalia de argint, iar Vlad Stratan (79 kg) şi Traian Căpățînă (86 kg) s-au ales cu medalia de bronz. The post Luptătorii moldoveni au cucerit patru medalii la turneul de la Erevan first appeared on Sport1.