O mamă din Comrat despre ajutorul de Paște: Sperăm că ne vor da acești bani. Este un ajutor binevenit

Printre cele peste 11 mii de familii care au copii cu dizabilități și care vor beneficia de un ajutor de Paște din partea Guvernului în valoare de 5000 de lei se numără și familia Topciu din Comrat. Oxana Topciu are doi băieți gemeni în vârstă de 14 ani și jumătate. Nikita este autist și frecventează școala, iar fratele său, Maxim, are paralizie cerebrală și are nevoie de îngrijire specială.

